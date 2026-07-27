Raio recupera caminhonete furtada e prende homem com arma de fogo em Caucaia

Uma rápida ação de policiais militares do CPRaio resultou na recuperação de uma caminhonete furtada e na prisão de um homem de 23 anos, na noite deste domingo, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.





As equipes realizavam patrulhamento pelo bairro Guajeru quando receberam informações sobre o furto do veículo na região do Cumbuco. Durante o deslocamento, os policiais cruzaram com a caminhonete seguindo em sentido contrário e iniciaram um acompanhamento tático que terminou com a abordagem do suspeito.





No interior do automóvel, os militares encontraram um revólver calibre 32 municiado com quatro cartuchos, além de um equipamento utilizado para bloquear sinais de rastreamento, um programador de chaves automotivas, ferramentas e dois aparelhos celulares.





Segundo a Polícia Militar, o preso possui duas passagens por latrocínio. Ele foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), onde foi autuado por furto de veículo e porte ilegal de arma de fogo. Todo o material apreendido permaneceu à disposição da investigação.





Fonte: Cn7