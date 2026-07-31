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sexta-feira, 31 de julho de 2026

Gabriella Aguiar é definida como vice na chapa de Elmano ao Abolição Com a indicação

sexta-feira, julho 31, 2026  Nenhum comentário

A vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), foi definida como candidata a vice-governadora na chapa de Elmano de Freitas (PT) para as eleições de 2026. O anúncio foi feito pelo chefe do Executivo cearense, nesta sexta-feira (31), por meio das redes sociais.

"É com muita alegria que compartilho com vocês a confirmação da querida Gabriella Aguiar como candidata a vice-governadora em nossa chapa para o Governo do Ceará. Médica, mulher forte e comprometida com o povo cearense, Gabriella tem competência e coragem para fazer a diferença. Tenho certeza de que, com união e muito trabalho, seguiremos fazendo o Ceará cada vez mais forte e com oportunidades pra todos", escreveu Elmano.

Com a indicação, o PSD garante a vaga de vice na aliança governista. A definição ocorre após semanas de articulações entre os partidos da base.

Médica geriatra, ex-deputada estadual e atual vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella passa a compor oficialmente a chapa que tentará a reeleição. A confirmação ocorrerá na convenção marcada para esta sexta-feira, em Fortaleza.

Via portal CN7

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