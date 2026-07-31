Justiça do DF mantém prisão de Wellington Macedo

A 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve a condenação de Wellington Macedo de Souza a seis anos de reclusão, em regime fechado, pela tentativa de expl0são de um caminhão-tanque carregado com 63 mil litros de querosene de aviação nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília. O caso foi registrado na madrugada de 24 de dezembro de 2022.





Inconformados com a vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro (PL), nas eleições de outubro de 2022, Wellington Macedo de Souza, George Washington de Oliveira Souza e Alan Diego dos Santos Rodrigues colocaram em prática um plano para provocar o que chamavam de “comoção social” capaz de desencadear a decretação de estado de sítio e intervenção militar, o que, segundo o arquitetado, tiraria Lula do poder.





Wellington recebeu o artefato explosivo de um comparsa e o colocou no eixo traseiro do veículo, que aguardava para reabastecer aeronaves. A b0mba não detonou por causa de uma falha na montagem do mecanismo de acionamento.





A defesa recorreu da sentença, alegando ausência de intenção, desconhecimento sobre o conteúdo transportado pelo caminhão e sustentando a tese de cr1me impossível, sob o argumento de que o artefato não teria capacidade real de explodir.





Os desembargadores rejeitaram os argumentos apresentados e destacaram que imagens de câmeras de segurança e a confissão de um corréu demonstraram que o grupo passou diversas vezes pelo local antes de escolher o ponto exato para instalar o explosivo.



