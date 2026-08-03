Eduforma abre semestre letivo 2026.2 com palestra e lançamento de nova marca institucional

Sobral (CE), 3 de agosto de 2026 — A Eduforma reunirá, nesta segunda-feira, às 19h, no seu auditório, gestores públicos, educadores e parceiros em evento que marca o início do semestre letivo 2026.2 junto à rede municipal de ensino de Sobral.

Na ocasião, a organização apresentará ao público a sua nova marca institucional.

A programação conta com a palestra de Jurani Parente, especialista em neuromarketing, sobre a ciência da felicidade no desenvolvimento das pessoas, tema que abre os trabalhos do novo semestre com foco no bem-estar de quem forma e de quem é formado.

São esperadas aproximadamente 160 pessoas.

O momento também marca a apresentação da nova identidade visual da Eduforma, construída para expressar de forma mais direta o modo como a organização atua junto à rede municipal de educação: de forma conectada, modular e sistêmica, com o professor no centro do processo.

O novo símbolo passa a assinar os três programas da organização: formação contínua de professores, ensino de inglês (TeenTalks e TeacherTalks) e Educação de Jovens e Adultos (Sobral Educa).

"A nova marca não é sobre trocar cores ou formas. É sobre reconhecer o que a Eduforma se tornou: uma organização inovadora que contribui para uma cidade melhor através de processos formativos para uma educação de excelência”, afirma Hamilton Vale, diretor-presidente da Eduforma.

Sobre a Eduforma

A Eduforma é uma organização da sociedade civil (OSC) que presta serviços educacionais à rede pública municipal de Sobral (CE), por meio de três frentes: formação contínua de professores, ensino de língua inglesa (TeenTalks e TeacherTalks) e Educação de Jovens e Adultos (Sobral Educa).

Serviço

Evento: Abertura no semestre letivo 2026.2 com a palestra “A Ciência da Felicidade no Desenvolvimento das Pessoas” e o lançamento da nova marca da Eduforma.

Data: Dia 3/8/2026, às 19h

Local: Auditório da Eduforma - Avenida Dr. José Arimateia Monte e Silva, 575 — Campos dos Velhos, Sobral (CE)

Contato para imprensa: atendimento@eduforma.org.br | (88) 98215-6879 | www.eduforma.org.br