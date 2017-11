Currículo de Nara Rayane Silva Mesquita

Nara Rayane Silva Mesquita

Nome em citações bibliográficas MESQUITA, N. R. S.

Sexo Feminino

Cor ou Raça Parda

Filiação Francisco Anastácio Mendes de Mesquita e Maria De Lourdes da Silva de Mesquita

Nascimento 13/09/1991 - Sobral/CE - Brasil

Endereço residencial

Sobral

62040770, CE - Brasil

Telefone:

Endereço eletrônico:









Formação acadêmica/titulação





2014 Especialização em Gestão Ambiental.

Instituto Federal do Ceará-Campus Sobral, IFCE, Brasil





2010 Graduação em Tecnologia em Saneamento Ambiental.

Instituto Federal do Ceará-Campus Sobral, IFCE, Brasil





Título: Diagnóstico Ambiental da Lagoa da Fazenda, Sobral/CE

Orientador: Anna Kelly Moreira da Silva









Atuação profissional





1. Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE









Vínculo institucional





2014 - 2016 Vínculo: Estagiária , Enquadramento funcional: Licenciamento , Carga horária: 20, Regime: Parcial









Outras informações:





Especificamente acompanhamento nas vistorias técnicas, elaboração de relatórios técnicos juntamente com o auxílio do técnico, protocolo de processos, elaboração de planilhas dos processos, auxílio no atendimento.





2. Instituto Federal do Ceará - Reitoria - IFCE









Vínculo institucional





2013 - 2014 Vínculo: Bolsista Estagiária , Enquadramento funcional: Experiência no LAMAE (Laboratório) , Carga horária: 16, Regime: Parcial









Outras informações:





Experiência no LAMAE (Laboratório de Análises Microbiológicas de Água e Efluentes) e LAAE (Laboratório de Análises de Água e Efluentes).









Áreas de atuação





1. Saneamento Ambiental









Idiomas





Português Compreende Bem , Fala Bem , Escreve Bem , Lê Bem









Eventos





Participação em eventos





1. Apresentação Oral no(a) Segunda Semana do Meio Ambiente do Campus de Sobral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Cearpa, 2011. (Oficina) Segunda Semana do Meio Ambiente.





2. Apresentação Oral no(a) 2ª Conferência Internacional: Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas, 2010. (Congresso)





3. Apresentação Oral no(a) Segunda Semana do Meio do Ambiente Do Campus de Sobral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Cearátitut, 2010. (Oficina) Segunda Semana do Meio Ambiente.





4. I Simpósio de Inovação Tecnológica, 2009. (Simpósio)





