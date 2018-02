REMÉDIOS NATURAIS PARA CALOS E RACHADURAS NOS PÉS

A área da sola e a do calcanhar são as partes que suportam todo o peso do nosso corpo quando estamos andando ou em pé e é por essa razão que a pele dessas regiões é muito mais espessa, facilitando o surgimento de calos e rachaduras.





Além disso, contribuem para o problema fatores como usar os sapatos errados ou simplesmente, na maioria dos casos, ter uma pele mais propensas a desenvolver calos e rachaduras





Você também pode sofrer de calos e rachaduras por causa de uma hidratação pobre na área, cuidados inadequados com os pés, uma dieta pouco saudável, envelhecimento ou até mesmo devido a doenças como eczema, psoríase, diabetes e distúrbios da tireoide.





Os sintomas mais comuns incluem a pele seca e calos grossos da cor amarelo-escura e fissuras na pele.





Além disso, a espessura grossa da pele ressecada pode causar vermelhidão, coceira, inchaço e descamação.





Um adequado cuidado logo que o problema facilita e agiliza a cura de calos e rachaduras nos pés.





Os remédios caseiros que vamos ensinar nesta publicação vão ajudar você a se livrar desses problemas em menos de duas semanas.





O ingrediente-chave do primeiro remédio é a aspirina.





"Ah, mas aspirina não é natural", dirão alguns.





Calma, não é bem assim.





A Aspirina deriva de uma planta, o salgueiro.





O próprio nome "aspirina" faz referência ao nome científico do salgueiro.





O "spir" de Aspirina provém de Spiraea.





Ademais, vamos usar esse medicamento externamento e sem exageros, ou seja, não haverá o risco de ele prejudicar nosso aparelho digestvo, como o faz a aspirina em uso interno.





A receita é simples e você vai adorar os resultados.





Vale a pena experimentar.





Veja como se faz: você vai esmagar dez aspirinas e despejar em 250 ml de álcool a 70%.





Deixe a mistura em repouso durante um ou dois dias.





Mexa a mistura todas as noites.





Quando for usar, mergulhe um chumaço de algodão nela.





Coloque este algodão nos pés e embrulhe com filme plástico.





Depois, ponha meias.





Deixe assim durante a noite.





Na manhã seguinte, lave seus pés/pernas e seque com uma toalha.





Em seguida, aplique um hidratante.





Outra receita muito boa para calos e rachaduras nos pés é feita com leite e bicarbonato de sódio.





Nesta, você vai utilizar 2 ou 3 copos de leite e um pouco de bicarbonato de sódio.





Coloque o leite para esquentar (o leite também pode ser em pó).





Em seguida, despeje-o na bacia que vai colocar seus pés.





Mergulhe os pés no leite por 5 minutos.





Feito isso, jogue nos pés (com eles ainda mergulhados no leite) um pouco bicarbonato de sódio e massageie-os levemente.





Descanse os pés no leite por mais 5 minutos.





Depois, é só enxugá-los com uma toalha.





As duas receita podem ser aplicadas diariamente, sempre à noite.





Essa dica de saúde não substitui um especialista. Consulte sempre seu médico





Via curapelanatureza