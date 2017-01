Casal é capturado quando se preparava para resgatar preso

Um maior e uma menor foram pegos pelos policiais, em um posto de combustíveis, no Mucuripe.

Um casal foi apreendido na tarde desta quinta-feira (26), em um posto de combustíveis localizado no bairro Mucuripe, em Fortaleza. Os dois estavam um táxi, e com eles os policiais apreenderam um arsenal.





A suspeita é que os dois, um jovem de 23 anos e uma menor de 17 anos, se preparavam para resgatar um preso, identificado inicialmente apenas como “JP”, que iria para uma audiência no Fórum Clóvis Beviláqua.





Segundo informações, policiais receberam uma denúncia de que ocupantes de um táxi estavam armados, trafegando pela avenida abolição. As equipes seguiram o veículo até o posto de combustíveis, onde foi realizada a abordagem aos dois.





Com eles foram apreendidas nove pistolas de calibres 380, ponto 40 e 45; além de três espingardas calibre 12 e munições. Um celular também foi encontrado com a dupla. No aparelho haviam conversas via Whatsapp, que mostravam o suspeito conversando com uma terceira pessoa.





Em uma das conversas, o suspeito alerta da presença de policiais no posto, exatamente no momento da abordagem. “Aqui no posto… tá lotado de Polícia. Tão encostando em nos”.





O suspeito, identificado como Henrique Oliveira Gomes, de 23 anos, foi preso e levado para a delegacia, já a menor foi encaminhada para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), para que fossem realizados os procedimentos cabíveis.





A Polícia investiga, agora, quanto ao envolvimento de outras pessoas nessa operação que seria realizada para libertar o preso.





