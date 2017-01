CRUELDADE: JOVEM É PRESO APÓS ESPANCAR O PRÓPRIO PAI EM CAMOCIM

Durante a tarde de sábado, 07, policiais militares da Força Tática atenderam uma ocorrência que revoltou a população do bairro da Olinda, é que um jovem de 18 anos espancou o próprio com socos e pontapés.





Era por volta das 17h00 quando os pm’s foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica em uma residência localizada na Rua Juazeiro, no bairro Olinda. Chegando ao local os policiais encontraram o idoso Antonio Silva dos Santos, de 64 anos, o qual estava com hematomas por boa parte do corpo devido as agressões recebidas. Para os pm’s o idoso disse ter levado uma surra de seu filho.





O acusado foi identificado como Leandro Pererira dos Santos, 18 anos, o qual quando viu os policiais tentou se esconder, no entanto foi preso dentro do banheiro de sua casa. Seus familiares disseram que ele era bastante agressivo e quando ingeria bebida alcoólica e fazia uso de drogas aí é que a situação piorava.





Leandro recebeu voz de prisão e foi conduzido para a DPC de Camocim onde o delegado plantonista o autuou em flagrante por crime de lesão corporal (artigo 129 do CPB), sendo recolhido para a cadeia pública de Camocim.





No HDMA, o exame de corpo de delito feito na vítima acusou lesão corporal grave.