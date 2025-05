NOTA DE PESAR

Em memória do policial penal Moisés Pereira Barros





É com profundo pesar que a Diretoria do Sindppen-Ce recebe a notícia do falecimento do policial penal Moisés Pereira Barros, ocorrido neste domingo, 25 de maio de 2025, aos 37 anos.





Moisés era lotado na UPPO2 e será lembrado pelo seu comprometimento com o sistema penitenciário, sua postura ética e seu respeito aos colegas e à missão que desempenhava.





Neste momento de dor, o Sindppen-Ce presta sua solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho, desejando que encontrem consolo e força para enfrentar essa perda irreparável. Que a memória de Moisés seja sempre lembrada com gratidão e respeito.





Que sua alma descanse em paz e que seu exemplo continue a inspirar todos nós.









DIRETORIA DO SINDPPEN-CE

25 de maio de 2025