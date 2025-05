Tianguá se mobiliza em oração pela recuperação da enfermeira Jayonara Alves após grave acidente na BR-222

A cidade de Tianguá está unida em uma corrente de oração pela recuperação da querida enfermeira Jayonara Alves, vítima de um grave acidente envolvendo uma ambulância do município na tarde deste domingo (25).





O acidente aconteceu em um trecho da BR-222, nas proximidades do posto Jaburuna, em Sobral. Segundo informações, a ambulância transportava quatro pessoas: uma paciente, um técnico de enfermagem, a própria enfermeira Jayonara e o condutor.





De acordo com relatos, o motorista perdeu o controle do veículo devido às condições da pista molhada, e a ambulância derrapou, colidindo com um poste de iluminação. Todos os ocupantes ficaram feridos, sendo Jayonara a mais gravemente atingida.





Ela está em estado grave e deverá ser transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde continuará recebendo os cuidados necessários.





Familiares, amigos e colegas de profissão de Jayonara iniciaram uma forte corrente de oração nas redes sociais e grupos de mensagens, pedindo por sua recuperação e enviando energias positivas.





Segundo o prefeito de Tianguá, Alex Nunes, a cidade está em oração e aguardando boas notícias sobre a evolução do estado de saúde da profissional, bastante querida na comunidade.





A todos que acompanham essa história, fica a esperança de que Jayonara se recupere logo e que a força da união e das orações traga conforto para ela e seus familiares.





Com informações de TV Ibiapaba