Acidente na BR 222 em frente ao posto Jaburuna deixa quatro feridos

Na tarde deste domingo (25), um grave acidente de trânsito aconteceu na BR 222, em frente ao posto Jaburuna, e deixou cinco pessoas feridas. O incidente ocorreu devido às fortes chuvas que estavam caindo na região, o que dificultou o controle do veículo.





Segundo informações, o motorista de uma ambulância da cidade de Tianguá perdeu o controle da direção por causa da chuva intensa. O veículo acabou batendo em um poste de iluminação, causando o acidente. Quatro pessoas que estavam na ambulância ficaram feridas e foram rapidamente socorridas para o Hospital Santa Casa de Sobral, onde receberam os devidos cuidados.





As autoridades estão investigando as causas do acidente e reforçam a importância de dirigir com cuidado em condições de chuva forte para evitar tragédias como essa. Desejamos uma rápida recuperação a todos os feridos!