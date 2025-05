Com 9,3% da população com deficiência, Piauí está entre os estados com maior índice do país

O Piauí registrou o segundo maior número de pessoas com deficiência no Brasil, mais de 297 mil piauienses enfrentam algum tipo de deficiência. Os dados são do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira (23).





O estado apresenta 9,3% de sua população com dois anos ou mais de idade, enfrentando dificuldades funcionais, como limitações na visão, audição, locomoção, uso dos membros superiores, cognição, comunicação e autocuidado.





No Brasil, 14,4 milhões de pessoas têm alguma deficiência, representando 7,3% da população com dois anos ou mais de idade. Os estados da região Nordeste apresentam os maiores índices, destacando-se Alagoas (9,6%), Piauí (9,3%) e Ceará (8,9%). Por outro lado, os menores percentuais são observados em Roraima (5,6%), Mato Grosso (5,7%) e Santa Catarina (6,0%).





Entre as regiões do país, o Nordeste lidera com 8,6% da população de dois anos ou mais de idade apresentando deficiência, seguido pelas regiões Norte (7,1%), Sudeste (6,8%), Sul (6,6%) e Centro-Oeste (6,5%).





Via portal Cidade Verde