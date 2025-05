PT teme perder comando do Piauí para Ciro Gomes e cogita aliança com centrão

O governo articula uma chapa no Piauí para impedir a reeleição do senador Ciro Nogueira (PP). Ele foi ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro (PL), e hoje é uma das principais lideranças do Centrão que tentam levar o grupo de vez para a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





A articulação “anti-Ciro” é comandada pelo ministro do Desenvolvimento Social e ex-governador do estado, Wellington Dias (PT). Na última semana, ele avisou a interlocutores que apoiará a reeleição do senador Marcelo Castro (MDB) e tentará emplacar também o deputado federal Júlio César (PSD). Ambos são representantes do Centrão.





A articulação foi escancarada, também, num evento em Brasília, na semana passada, quando Júlio César deu uma festa, com a presença de Wellington e os três ministros do PSD para anunciar indiretamente a candidatura.





O encontro foi articulado pelo deputado em meio à Marcha dos Prefeitos. Foi uma maneira de anunciar aos gestores municipais, ainda que indiretamente, que concorrerá ao Senado no próximo ano. O parlamentar chegou a estampar uma foto num telão, com Wellington e Lula. Foi quase que um santinho digital.





Em 2026, serão duas vagas em disputa, justamente as de Marcelo Castro e Ciro Nogueira. A ideia do PT é apoiar Castro e fazer com que Júlio César tire a vaga de Ciro Nogueira. Wellington Dias foi eleito senador em 2022 e não precisará se afastar do cargo de ministro para apoiar os seus aliados no estado.





O destino, porém, pode acabar ajudando o governo. Ciro é presidente nacional do PP, partido que formará uma federação com o União Brasil e tende a ser a maior sigla do país em número de deputados.





Fonte: Metrópoles