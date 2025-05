Homicídio a bala é registrado na tarde desta segunda-feira na BR-222, próximo à empresa Delrio

No início da tarde desta segunda-feira, dia 26, um jovem de 19 anos foi vítima de um homicídio na rodovia BR-222, em Sobral, nas proximidades da rotatória que dá acesso ao bairro Padre Palhano.





A vítima, identificada como Samuel Nascimento Lima, conhecido como “Capital”, era natural de Caucaia e morava no próprio bairro onde foi morto. Segundo informações preliminares, Samuel seguia para o trabalho quando foi surpreendido por indivíduos armados que efetuaram diversos disparos de arma de fogo, causando sua morte no local.





Samuel tinha várias passagens pela polícia, de acordo com relatos das autoridades. Assim que a polícia foi acionada, a Polícia Militar chegou ao local, isolou a área do crime para preservar as evidências e aguardou a chegada da Perícia Forense, que realizou os trabalhos periciais e a remoção do corpo.





A Polícia Civil já deu início a trabalho de investigação.





Sobral registra 35 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de Fnews