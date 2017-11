Currículo de Tancredo dos Santos Silva

Tancredo dos Santos Silva

Rua Padre Mesquita, n° 99 - Bairro: Cohab Nova Cruzeiro - Cidade: Massapê- CE

CEP. 62.140-000

Telefone Tel.(88) 9-94547724

E-mail: Tancredo1964@hotmail.com









Habilidade em comunicação e facilidade e interagir em equipe e disponibilidade para viagem.









Formação Nível superior





· Graduado em Filosofia pela Faculdade Católica Rainha do Sertão. Turma de 2013.1









Formação Nível Técnico





l Técnico em Radiologia (em andamento) l Informática básica e Operador de Microcomputador, l Operador de telemarketing. (pessoal e empresarial) l Secretariado. l Gerenciamento de negócios.









Experiencias profissionais









· Participou de diversas capacitações na área de Educação · Palestrante em diversas áreas l Cargo: professor (Filosofia) período de 2 anos. · Participou da escola catequética I E II · Participante do curso de flauta. · Participante das Santas Missões Populares.









Atividades Complementares









l Participante do café filosófico. l Participante do I simpósio internacional de filosofia. l Participação do IV Simpósio de Filosofia. l Membro efetivo da palestra: Ética Profissional. l Participante da formação missionária – Diocese de Quixadá.