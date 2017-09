Currículo de Yanna Juliane Gomes Loiola

Yanna Juliane Gomes Loiola

Rua Amália Paiva de Oliveira, 168 – Centro / Forquilha – CE

Telefones: (88) 3619-1262 (88) 9.9259-7148 / E-mail: yannah_gomes@hotmail.com













Formação Acadêmica





- Ensino Fundamental Completo;





- Ensino Médio Completo;





- Bacharelado em Serviço Social pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada INTA – Sobral, CE / Conclusão em Agosto de 2014.





Registro Profissional CRESS – 3ª Região/Ceará: 8163













Experiência Profissional





Estágio Curricular no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), do município de Forquilha - CE, de Junho de 2012 a Dezembro de 2013.





Atuação no Projeto Mais Educação, como monitora de Escrita e Leitura para alunos do Ensino Fundamental II da Escola de Cidadania Moésio Loiola de Melo Júnior, entre os anos de 2012 e 2013 no município de Forquilha - CE.





Ministrante da Capacitação - PROARES (Programa de apoio às reformas sociais do Ceará) para as equipes multiprofissionais de CRAS E CREAS, no mês de Abril de 2015 no município de Massapê – CE.













Atuações





Ministrante de uma oficina sobre Inclusão Produtiva e Inserção no mercado de trabalho para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos (PROJOVEM). Realizado no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, do município de Forquilha – CE no dia 13 de Setembro de 2012.





Palestrante do I Encontro de Conscientização pelo fim da violência contra a mulher, para as usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da pessoa idosa e do Projeto Menina Mãe. Realizado no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, do município de Forquilha – CE no dia 25 de Outubro de 2012.













Formação Complementar





Curso “Noções de Conservação Ambiental” promovido pelo SENAC/CE – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado do Ceará, no período de 05 a 09 de Setembro de 2011, com carga horária de 20 horas.













Participação em Eventos





Curso “Cuidador de Idosos” promovido pelo SENAC/CE - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado do Ceará, no período de Março a Junho de 2014, com carga horária de 240 horas.





Seminário promovido pelo CRESS 3ª Região/ CE de cujo tema: “Crise Capitalista e Seguridade Social”, realizado nos dias 25 e 26 de maio de 2010. Sobral – CE.





III Semana Acadêmica das Faculdades INTA – “Saberes Plurais”, realizada no período de 18 a 22 de outubro de 2010. Sobral – CE.





I Seminário do PROJOVEM / PETI nos dias 20 e 21 de Janeiro de 2011. Forquilha – CE.





V Semana do Serviço Social da Região Noroeste do Estado do Ceará – Comemorativa aos 18 anos do Código de Ética e a lei que regulamenta a profissão do (a) Assistente Social, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2011. Sobral - CE.





II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – “O compromisso de todos por um envelhecimento digno no âmbito municipal”, realizada no dia 14 de junho de 2011. Forquilha – CE.





V Conferência Municipal de Assistência Social, no dia 05 de agosto de 2011. Condição de Delegada. Forquilha – CE.





II Fórum de Doação de Órgãos e Tecidos para transplantes da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, realizado nos dias 24 e 25 de setembro de 2012. Sobral- CE.





I Encontro de Conscientização pelo fim da violência contra a mulher, realizado no dia 25 de outubro de 2012. Forquilha – CE.





Reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nos anos de 2011 e 2012, na condição de observadora. Forquilha – CE





VII Conferência Municipal de Assistência Social, realizada no dia 11 de Junho de 2013. Forquilha – CE.





Oficina: “A intersetorialidade e o Benefício de Prestação Continuada que trata a Lei Orgânica da Assistência Social: BPC/LOAS”, realizada no dia 13 de Março de 2014. Sobral-CE.





VII Seminário de Fortalecimento da Política Pública para a pessoa idosa e pessoa com deficiência, realizado no dia 30 de Julho de 2014. Forquilha – CE.













Informações Adicionais





Conhecimentos em Informática.





Conhecimentos em Elaboração de Projetos.





Disponibilidade para os turnos manhã, tarde e noite.





Habilitada nas categorias A e B.





Disponibilidade para viagens.