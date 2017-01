EM CAMOCIM, CAMINHÃO CARREGADO COM MADEIRA TOMBA NA ENTRADA DA CIDADE E DEIXA DOIS FERIDOS

Um capotamento ocorrido na rotatória de Camocim por volta das 13h00 desta quinta-feira, 26, deixou duas pessoas lesionadas.

Um caminhão Mercedes Benz de cor verde e placa KNG-1031, de Aracati-Ce, carregado com madeira fazia o contorno na rotatória e iria em direção à Granja quando tombou e capotou no local. Além do motorista vinha também uma mulher (marido e esposa), os quais sofreram lesões por algumas partes do corpo. O casal não é de Camocim. Policiais da Força Tática foram enviados ao local e socorreram o casal para a UPA 24h onde receberam atendimento médico e não correm risco de morte. Policiais da PRE e um reboque foram acionados para o local.





Fonte: Camocim Polícia 24h