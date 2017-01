MULHER É ASSASSINADA COM VÁRIAS FACADAS EM VARJOTA

O crime aconteceu por volta das 21:30h desta terça-feira (3) no bairro dos Empréstimos, em Varjota.

Segundo as primeiras informações, a mulher era conhecida como Cleide, ela foi assassinada dentro do quarto da sua própria residência com várias facadas. O crime foi cometido por um homem que se relacionava com a vítima, trata-se de Leone Moraes Rodrigues, 28 anos, natural de Varjota. Além de matá-la, ele ainda abriu o comércio da vítima e roubou o dinheiro do caixa.





No momento do crime só estavam os dois, mas quando ele saía da residência falou para uma das filhas da vítima que chegava, que sua mãe estava passando mal, quando a filha entrou na residência, encontrou a mãe morta.





O acusado é viciado em drogas e já havia roubado a mulher outras vezes.

Acusado