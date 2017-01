Polícia Militar prende homem acusado de arrombar e furtar loja no Centro de Sobral

Um homem foi preso acusado de arrombar e furtar uma loja no Centro da Cidade de sobral. O crime aconteceu no início da noite deste sábado (28).





De acordo com a polícia, o acusado que tem aproximadamente 40 anos de idade, teria arrebentado a grade do estabelecimento, que vende bijuterias, para ter acesso ao interior da loja. Ele teria levado do local pulseiras, brincos e anéis, totalizando aproximadamente R$ 5,0000.





Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que receberam um chamado via Ciops, por volta das 18 horas, informando que um homem estaria tentando arrombar a grade de uma loja próximo a praça de Cuba. Os PMs realizaram diligências e conseguiram prender o acusado em flagrante.





O homem foi encaminhado para a Delegacia 24 Horas para a lavratura dos procedimentos legais.

Fonte: Sobral 24 horas c/ informações de portal Sinhá Sabóia 24 h