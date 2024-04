Suspeito de matar e arrancar cabeça de funcionário do IJF é preso

Foi preso o homem que matou e decapitou um funcionário do Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 23. A informação foi confirmada pelo governador Elmano de Freitas (PT) às 15h24min desta terça em suas redes sociais.





"Ele foi localizado pelas nossas equipes de segurança no distrito de Patacas, em Aquiraz, e agora responderá na Justiça pelo bárbaro crime que cometeu", afirmou Elmano.





Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a moto utilizada por ele também foi apreendida em Patacas. Já a arma de fogo usada no crime foi encontrada em uma mochila que estava no próprio IJF.





O POVO apurou que o nome dele é Francisco Aurélio Rodrigues de Lima. Ele tem 41 anos. Já a vítima foi identificada como Francisco Mizael Souza da Silva, de 29 anos.





O caso ocorreu por volta das 8h30min desta terça. O crime ocorreu em um refeitório da unidade. Na ação, uma outra pessoa também ficou ferida.





Conforme informado pelo titular da SSPDS, Samuel Elânio, o autor do crime, era ex-funcionário do IJF. Ele conseguiu acesso ao hospital por sua biometria ainda estar ativa, apesar dele ter deixado o emprego em 2022.





A motivação do crime seria ciúmes que o autor do crime sentiria da companheira com a vítima. “Ele já vinha apresentando atitudes de uma pessoa ciumenta e já teria dado indícios que poderia praticar algo semelhante a isso", afirmou Elânio.





O caso provocou revolta nos profissionais que trabalham no IJF, que realizaram um protesto ainda durante a manhã.





