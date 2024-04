PMCE prende suspeito de receptação e apreende motos com queixa de roubo em Sobral

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu um homem, de 22 anos, suspeito de um crime de receptação. Na ocasião, três motocicletas e um chassi foram apreendidos. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (23), no município de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





Durante patrulhamento, a composição avistou um indivíduo trafegando em uma motocicleta com queixa de roubo. Ao solicitar a parada, o homem tentou fugir, mas foi capturado. Nas diligências, o suspeito indicou um local, onde outras duas motocicletas e um chassi, todos com queixa de roubo, estavam escondidos. Todos os materiais foram apreendidos.





O suspeito, que já possui antecedentes criminais por roubo e por usuário de drogas, foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante. O homem encontra-se à disposição da Justiça.