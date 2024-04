CIRO GOMES AFIRMA QUE O PT SE TORNOU UMA 0RG4NIZAÇÃO CR1MIN0SA; VÍDEO

Declaração foi feita durante entrevista ao jornal Jangadeiro na última quarta-feira (24).

O ex-candidato à presidência, Ciro Gomes (PDT), concedeu uma entrevista ao jornal Jangadeiro na última quarta-feira (24). Como de praxe, o político fez declarações fortes, e chegou a declarar que o Partido dos Trabalhadores (PT) se transformou em uma “organização criminosa”.





O pedetista fez tal afirmação enquanto comentava sobre a segurança pública no Ceará e o confronto entre facções nas unidades prisionais do estado.





O veterano atribuiu a crise de segurança no Ceará à “omissão” ou “conivência” da polícia, que, segundo ele, tem ligações com o PT. Ciro também acusou o ministro da Educação de Lula, que é ex-governador do Ceará, Camilo Santana, de ter um acordo com essas facções que dominam o estado.





O político compartilhou o vídeo de sua fala em suas redes sociais.





Confira!

Nosso povo está tomando pelo medo, a violência se tornou rotina no estado do Ceará. Você acha mesmo que esse domínio das facções aconteceria se não fosse a omissão ou/e a grave conivência do governo do PT sobre esse assunto? Ouça o que eu tenho a dizer e tire suas próprias… pic.twitter.com/vLUVzc9MSK — Ciro Gomes (@cirogomes) April 24, 2024