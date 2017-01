SSPDS anuncia novos líderes da Segurança Pública do Ceará

“Vocês vão ver a Secretaria muito atuante", disse o secretário de Segurança, André Costa.

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, anunciou, nesta quarta-feira (18), os nomes dos novos secretários Adjunto da SSPDS, comandante-geral, comandante adjunto e secretário-executivo da Polícia Militar; além dos delegados geral, geral adjunto e chefe de gabinete da Polícia Civil. O anúncio aconteceu na sede da SSPDS, na avenida Bezerra de Menezes.





Durante a apresentação dos novos titulares, o secretário frisou que realizará reuniões diárias, a partir desta quarta, com os comandos dos órgãos vinculados para direcionar as ações de combate à criminalidade a partir de dados estatísticos.





A partir de agora, a secretaria Adjunta da SSPDS, fica sob a responsabilidade do tenente coronel da PM, Alexandre Ávila de Vasconcelos, que era o comandante do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque). O novo delegado-geral da Polícia Civil é o delegado Everardo Lima da Silva, que exercia a chefia do Departamento Administrativo Financeiro da PCCE.





O cargo de delegado geral adjunto permanece com o delegado Marcus Vinícius Sabóia Rattacaso. Já A chefia de gabinete da Polícia Civil fica a cargo do delegado Sérgio Pereira dos Santos, que antes era o titular da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD).





O novo comandante-geral da Polícia Militar passa a ser o Coronel Ronaldo Mota Viana, que estava lotado na Casa Militar. O comando adjunto, agora, é do Coronel Adriano de Moura Soares, que trabalhava no serviço reservado da PM. Já a secretaria executiva do órgão passa para o Coronel Vandesvaldo de Carvalho Moura, que exercia a função de Assessor de Desenvolvimento Institucional da Polícia Militar.





O secretário André Costa destacou o perfil operacional dos nomes que passam a compor a cúpula da Segurança Pública do Ceará.

“Eles têm uma história que se confunde com a minha. Todos são pessoas com histórico de muitos serviços prestados à segurança pública, com bastante conhecimento e treinamento. Todos têm caráter de operacionalidade, com conhecimento do trabalho de rua, com perfil aguerrido e combativo, que é o que a segurança pública do Estado do Ceará sempre está precisando”, disse o secretário, que completou: “vocês vão ver a Secretaria muito atuante. Estou trazendo a minha experiência e a experiência do secretário adjunto em operações policiais, de polícia judiciária, patrulhamento, trabalho ostensivo e preventivo, para que a gente tenha uma secretaria mais ativa nas ações de polícia, principalmente com o reforço na inteligência das vinculadas e da SSPDS”.