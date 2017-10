VEJA O CURRÍCULO DE GERLANDO DA SILVA NASCIMENTO

GERLANDO DA SILVA NASCIMENTO

DADOS PESSOAIS

Endereço: Rua Nonato dos Santos, 428 - Terrenos Novos - Cidade Doutor José Euclides

Ferreira Gomes Junior - Sobral - CE - Cep: 62031-110

Telefones: (88) 9931-00338 (Claro) - Recado: Falar C/ Fátima

(88) 9946-54982 (Claro) 

(88) 9922-49319 (Claro) - Recado: Falar C/ Cosma Silva

(88) 9923-00125 (Claro) - Recado: Falar C/ Gerardo Silva

(88) 9921-28119 (Claro) - Recado: Falar C/ Iara Kelle

E-mail: Gerlando2014@gmail.com

Estado Civil: Solteiro

Data de Nascimento: 12/02/1993

Idade: 23 anos

Nacionalidade: Brasileiro













OBJETIVO





Busco uma vaga no mercado onde possa colocar minhas habilidades em prática e colaborar com equipes de





trabalho, tendo o crescimento da organização e o desenvolvimento pessoal e profissional como focos principais.













ESCOLARIDADE





Curso Superior - Graduação - Completo | Recursos Humanos, Pós Graduando em Administração Financeira pela Universidade estadual Vale do Acaraú.













CURSOS





Informática Avançado





Atendimento ao Cliente





Rotinas de Administração













EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS





Empresa: Grendene S/A





Período: 4 anos





Cargo: Auxiliar Administrativo de Podução





Atividades Exercidas: Manter planilhas Atualizadas do Setor, selar notas fiscais com selo sitram (site da sefaz), faturar notas fiscais de transferências para Filiais Crato e Fortaleza, recebimento de cargas da empresa, fluxo de emails do setor.





Empresa: Prefeitura Municipal de Massapê





Período: 2 anos





Cargo: Professor Auxiliar de Adultos





Atividades Exercidas: Lecionar para Jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental.













QUALIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS





Tenho experiência na área de informática, disponibilidade de horários.





Carteira Nacional de Habilitação categoria B.





Experiência em atendimento de pessoas