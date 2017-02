Acidente com ônibus deixa estudantes feridos em Santana do Acaraú

Um ônibus de placas HVJ3476, inscrição de Fortaleza, alugado pela Secretaria Municipal de Educação, que transporta estudantes das localidades de Paus Brancos, Lagoa dos Lopes, Pedrinhas e Vassouras para a cidade de Santana do Acaraú, tentou desviar de um buraco e desceu a ribanceira. O acidente aconteceu na manhã de hoje (16), por volta das 06:40h na localidade de Água Branca.





Segundo declarações de uma estudante, o motorista conhecido apenas como Airton, tentou desviar de um buraco na estrada e perdeu o controle do veículo, segundo ela, aparentemente o ônibus estava sem freio e quebrou a direção.





A estudante declarou que os alunos entraram em desespero quando o ônibus desceu a ribanceira e virou. O ônibus estava lotado e alguns alunos estão sentindo dores, tiveram ferimentos nos braços, nariz e na cabeça e foram conduzidos ao hospital municipal Dr. José Arcanjo Neto, segundo informações do Hospital oito estudantes foram transferidos para Sobral e outros ficaram em observação.

Microônibus com problemas mecânicos parado

em acostamento de uma estrada da zona rural