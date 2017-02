BARBÁRIE: Motorista de BMW arrasta motociclista por 60 metros e foge a pé atirando em testemunhas

A vítima era segurança de posto. Já o atropelador ainda não foi identificado pela Polícia. O carro ficou destruído.

Um grave acidente no quilômetro 406 da BR-020, em Caucaia, na Região Metropolitana, envolvendo um carro de luxo deixou um homem morto na noite deste domingo (19). Conforme apurado pelo programa Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT, o motorista do carro arrastou a motocicleta onde estava a vítima, identificado como Raimundo Nonato, que era segurança de posto de combustível, por 60 metros.









Sequência de colisões





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de uma BMW colidiu com a moto em que Raimundo Nonato pilotava e, depois disso, atingiu uma Hilux que estava na entrada de um posto de gasolina.





“Através de conversas com testemunhas e com o condutor da Hilux, identificamos que o motorista vinha no sentido interior-capital e bateu na moto e depois na Hilux. O motociclista foi arrastado por 60 metros e a moto continuou presa no carro”, contou um dos agentes identificado apenas como Aragão.





Após a colisão, o motorista da BMW saiu do veículo e fugiu a pé do local. Algumas testemunhas foram atrás do homem, mas ele estava armado e efetuou alguns disparos para evitar que fosse perseguido. A polícia chegou a montar uma operação para capturar o homem, mas até a publicação desta matéria ele não havia sido identificado e nem preso.





Fonte: Tribuna do Ceará