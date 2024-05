Whatsapp deixará de funcionar em 35 modelos de celulares; veja a lista

A partir deste 1º de maio, uma série de smartphones deixará de suportar o funcionamento do WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares em todo o mundo.





A lista abrange uma variedade de modelos com o sistema operacional Android, incluindo marcas como Motorola, Lenovo, Huawei, Xiaomi, LG, Sony e Samsung, além de alguns iPhones.





Para os usuários desses dispositivos, é preciso providenciar um backup das mensagens para evitar a perda de dados ou considerar a migração para um modelo mais recente.





Quando o WhatsApp deixa de ser compatível com uma versão específica do sistema operacional, os usuários enfrentam a perda de benefícios essenciais, como atualizações, correções de segurança e suporte técnico, comprometendo a funcionalidade do aplicativo nos dispositivos afetados.





A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, alega que essa decisão visa aprimorar a segurança e a eficiência da ferramenta, exigindo adaptações às capacidades técnicas oferecidas apenas por dispositivos mais modernos.





Ao todo, 35 modelos serão afetados pela mudança. Entre eles estão alguns dispositivos Samsung, como Galaxy S4 Mini I9195 LTE, Galaxy Note 3 Neo LTE+, e Galaxy Grand; iPhones como iPhone 6S e iPhone SE; além de modelos da Motorola, Lenovo, Huawei, LG, e Sony, entre outros.





Eis a lista dos modelos:





Samsung

Galaxy S4 mini I9195 LTE, Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Note 3 Neo LTE+, Galaxy Note 3 N9005 LTE, Galaxy S4 Zoom, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 mini I9192 Duos, Galaxy S 19500, Galaxy Grand, Galaxy S3 Mini VE, Galaxy S4 mini I9190 e Galaxy Express 2.





iPhone

iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus, iPhone 5 e iPhone 6.





Motorola

Moto X e Moto G





Lenovo

Lenovo S890, Lenovo A858T, Lenovo 46600 e Lenovo P70.





Huawei

Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei GX1s, Huawei C199 e Huawei Y625.





LG

Optimus 4X HD P880, Optimus L7, Optimus G Pro e Optimus G.





Sony

Xperia Z1 e Xperia E3