APROVAÇÃO de Biden é o menor índice da história

A aprovação do presidente dos EUA, Joe Biden, atingiu a marca mais baixa já registrada em seu 13º trimestre de mandato, com apenas 38,7% de aprovação, segundo a última pesquisa Gallup. Esse índice é inferior ao de qualquer outro presidente eleito para seu primeiro mandato desde Dwight Eisenhower.





No mesmo período de seus mandatos, Donald Trump e Barack Obama registraram aprovações de 46,8% e 45,9%, respectivamente. George H.W. Bush, que detinha o recorde anterior de menor índice no 13º trimestre, teve 41,8% em 1992. Dos presidentes com aprovação abaixo de 50% nesse ponto de seus mandatos, três perderam suas tentativas de reeleição, com Obama sendo a exceção.





Durante o 13º trimestre, problemas como a continuação do conflito entre Israel e Hamas em Gaza e níveis elevados de imigração ilegal na fronteira sul dos EUA pesaram em sua popularidade. Além disso, uma proposta bipartidária de reforma imigratória falhou em passar no Senado em fevereiro, e, apesar de indicadores macroeconômicos positivos como o crescimento de empregos, há sinais de que a inflação pode estar aumentando novamente.





O Antagonista