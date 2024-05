Governo Lula: invasões de terra sobem 150% no "abril vermelho"

O número de invasões de terra subiu 150% no último mês quando comparado com o mesmo período do ano passado. O movimento, chamado pelos invasores do MST de “Abril Vermelho”, ocupou 35 propriedades. Em 2023 foram 14.





O Abril Vermelho marca a morte de 19 sem-terras em Eldorado dos Carajás, em 1996.





Os números foram levantados pelo jornal O Globo com base em informações do próprio MST.





As invasões também atingiram mais estados neste ano. Enquanto a atividade criminosa foi registrada em três estados em 2023, em 2024 foram 15 os estados atingidos.