SOBRAL-CE: POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE HOMIC1DIO OCORRIDO NO DISTRITO DE JAIBARAS

Na manhã do dia 03.05.2024, o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, deu cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido em desfavor de um indivíduo suspeito de ser o autor de um homicídio ocorrido no dia 12.03.2024, no distrito de Jaibaras, cidade de Sobral - CE.









Relembre o caso:





No dia 12.03.2024, indivíduos armados teriam efetuado vários disparos de arma de fogo contra a vítima que estava a caminho do trabalho. A vítima tentou fugir dos suspeitos mas foi alcançada e morta por eles. Após intensa investigação, foi formulada uma representação ao Poder Judiciário que expediu o mandado de prisão temporária cumprido na data de hoje pelo NHPP.





Importante destacar a possibilidade de participação da população por meio de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.