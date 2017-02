Barragem Lima Brandão, em Granja, está sangrando

Barragem Lima Brandão, em Granja, sangrando. Pegou água do Rio Coreaú.





Até as 14 horas desta sexta-feira, choveu em 70 municípios do Ceará, de acordo com boletim divulgado pela Funceme. Confira as 10 maiores:





Porteiras (Posto: Sitio Saco) : 128.0 mm





Brejo Santo (Posto: Brejo Santo) : 82.2 mm





Missão Velha (Posto: Jamacaru) : 75.0 mm





Porteiras (Posto: Porteiras) : 69.6 mm





Jati (Posto: Sitio Macapa) : 69.2 mm





Brejo Santo (Posto: Poco Do Pau) : 68.0 mm





Missão Velha (Posto: Gameleiro De S. Sebastiao) : 60.0 mm





Limoeiro Do Norte (Posto: Sitio Malhada) : 48.8 mm





Aurora (Posto: Ingazeira) : 44.4 mm





Santa Quitéria (Posto: Santa Quiteria) : 41.0 mm.





Blog Eliomar de Lima - (Fotos – Tarcísio Souza)