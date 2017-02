Filhos postam foto emocionante dos pais em estado terminal de mãos dadas

Em luto, três jovens decidiram compartilhar a última foto que mostra seus pais, Mike e Julie Bennet, juntos. Na imagem os dois aparecem de mãos dadas e olhos fechados em suas camas de hospital. O registro foi feito horas antes do homem falecer na última segunda-feira (6).





Diagnosticado há quatro anos com um tumor no cérebro, Mike lutou contra a doença ao lado da esposa e dos filhos. No entanto, no ano passado, a situação da família se agravou: Julie, até então saudável, foi diagnosticada com um câncer terminal no fígado e rins.

Hannah, Oliver e Luke, respectivamente com 18, 13 e 21 anos, decidiram compartilhar a imagem em tributo ao amor dos pais - que ficaram juntos até o fim.





Com a morte do pai, e a mãe em estado irreversível, amigos da família, que haviam prometido cuidar dos jovens, criaram uma página para arrecadar doações e, dessa forma, ajudar o trio a continuar morando na casa da família, em Irby (Inglaterra), e prosseguir com os estudos.





Ao Daily Mail, Sue Wright, que é amiga da família, disse que recentemente visitou Julie e contou à ela que os vizinhos irão ajudar seus filhos. "Ela abriu os olhos e sorriu", afirma Sue.





Até agora a campanha lançada no site "Just Giving" arrecadou cerca de 52 mil libras, o equivalente a 202 mil reais.





Via Redetv.uol