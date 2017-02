Jovem com Síndrome de Down morre em carnaval de São Benedito-CE

O fato aconteceu na madrugada desde domingo (26), por volta das 2h30min, na Rua Aristides Barreto, ao lado do Calçadão aonde se realizam as festividades do Carnaval no Centro de São Benedito, Serra da Ibiapaba. Populares encontraram caído ao solo o corpo de Leônidas Viana de Medeiros, conhecido por “Leozinho”, 28 anos, solteiro, residente no Sitio Campo de Pouso, em São Benedito.





O corpo de Leozinho não apresentava sinais de violência, aparentando que a causa da morte pode ter sido por problemas de saúde. No entanto, Leozinho era portador de Síndrome de Down e, provavelmente, fazia uso de medicamentos, mas mesmo assim as pessoas lhe davam bebidas alcoólicas, o que possivelmente tenha causado a morte.





Uma ambulância compareceu ao local sendo o óbito atestado pelos profissionais de saúde.





O corpo foi conduzido para o Hospital Municipal de São Benedito.