Um fato lamentável foi registrado na manhã deste sábado (25), pelo Repórter Robério Lima. Mais uma loja fechou as portas na "Bela Princesa do Norte", em virtude da grave crise que assola o Brasil e atinge também o Interior do Ceará.





Ressalta-se que já são três lojas que encerraram suas atividades na cidade de Sobral: Esplanada, Laser Eletro e a loja Conquiste.





Confira mais detalhes na reportagem de Robério Lima:

Fonte: Sobral 24 horas