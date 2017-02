MULHER É DOPADA E ESTUPRADA DENTRO DE CASA PAROQUIAL EM TERESINA

Uma beata de aproximadamente 50 anos de idade foi dopada e estuprada na residência de um padre da Igreja Católica, em Teresina. O caso é investigado sigilosamente pela Polícia Civil do Piauí.

A reportagem do Portal AI5 apurou que a mulher fez exames na Maternidade Dona Evangelina Rosa e no Hospital de Doenças Tropicais Natan Portela, na semana passada. Na maternidade, confirmou-se o estupro. No Natan Portela, ela recebeu medicação para combater possíveis doenças sexualmente transmissíveis.





Para a polícia, a vítima contou que costumeiramente visitava a casa de moradia paroquial. Na semana passada teria pedido um copo de água e acabou adormecendo na casa do padre. Só teria acordado no dia seguinte.





Um religioso da Igreja Católica acompanhou a beata durante a realização dos exames. Na polícia, a mulher disse que nunca imaginava que o homem que a estuprou seria capaz de cometer o ato.





Os investigadores que trabalham no caso já têm o nome do acusado, mas ainda não revelam, pois resta a realização de um exame para comparar o material recolhido na vítima com o do investigado. Não dizem, sequer, se o suspeito é padre, ou morador da casa, nem mesmo o bairro em que o estupro aconteceu.





Fonte: Portal i5