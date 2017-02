Polícia prende suspeito de matar segurança de VIPs durante uma tentativa de assalto há uma semana

A Polícia Militar deteve na zona Sul de Fortaleza um homem armado. Ele é suspeito de envolvimento no assassinato de um segurança particular morto, na semana passada, no Conjunto Prefeito José Walter. A vítima era funcionária de uma empresa privada de segurança, a Corpvs, e fazia a escolta de VIPs (políticos, artistas, autoridades em geral).





O crime de morte ocorreu na tarde da última quinta-feira (26), quando o segurança José Augusto Vieira Júnior, 28 anos, foi atacado no momento em que parou sua motocicleta numa das avenidas da Terceira Etapa do Conjunto Prefeito José Walter.

Carlos Eduardo Soares foi preso na Rua Ternura, Conjunto Palmeiras, armado com um revólver

Instrutor de tiro e formado em artes marciais, Augusto decidiu reagir e teria travado uma luta corporal com um dos supostos assaltantes, conseguindo dominá-lo, mas o comparsa do bandido apareceu e disparou cerca de cinco tiros contra o segurança, que foi, ainda, socorrido para o Hospital Gonzaguinha, no mesmo bairro, mas não resistiu.





Suspeito





Na tarde da última quinta-feira, a Polícia deteve um suspeito do crime. Trata-se de Carlos Eduardo Soares de Castro, 22 anos. Ele foi abordado por policiais militares na Rua Ternura, no bairro Conjunto Palmeiras, onde circulava numa moto em atitudes suspeitas.





Com o suspeito, a PM localizou um revólver prata. Ele foi encaminhado ao 30º DP (São Cristóvão/Jangurussu) e autuado em flagrante por porte ilegal de armas. No entanto, poderá ser transferido nas próximas horas para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde será investigado pela morte do segurança.