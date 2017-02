VÍDEO: Deputado quer acabar com visita íntima: "cadeia não é motel"

O deputado federal Paulo Martins (PSDB), defendeu que um dos meios de acabar com a crise carcerária é eliminar o direito à visita íntima dos presidiários. “Presídio não é motel pra criminoso”, disse o deputado. Ele também afirmou, que as mulheres dos presos servem como meio de comunicação deles com o mundo exterior. “Ninguém fala disso porque tem medo. Quem criou o direito à visita íntima “acreditava em ressocialização” e achava que o certo era permitir que o preso mantivesse os laços familiares. Mas o deputado pensa diferente: “Quer manter o casamento, manter a família, mantenha-se livre”.

