TERRA VOLTA A TREMER EM SANTANA DO ACARAÚ!

A Terra tremeu por duas vezes em diversas localidades rurais do município de Santana do Acaraú, entre elas: Paus Brancos, Parapuí, Fazendinha, Lagoa do Serrote, Santa Rita, Mutambeiras e Bairro João Alfredo, os abalos ocorreram simultaneamente nas comunidades às 22h01min e 22h20min desta terça feira (7). Segundo os moradores, esse foi o mais intenso dos abalos.





Segundo declarou a estudante Ana Carla de Souza, os moradores de Paus Brancos estão apavorados, “aqui as pessoas saíram de dentro de casa se tremendo, estamos vivendo momentos de muito pânico”, declarou a estudante.





Os abalos desta vez chegaram a outras localidades rurais e outros bairros da cidade.