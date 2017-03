BARBÁRIE: Cabeça é encontrada com dois cadeados na boca em Fortaleza

Vítima foi reconhecida pela mãe, ao ver a foto em uma rede social.

A cabeça de um adolescente foi encontrada na noite desta quarta-feira (15), por crianças, na Rua Coronel João Correia, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. De acordo com informações, dois cadeados foram encontrados na boca da vítima.





Segundo moradores, o garoto se divertia pela rua, quando notou algo estralho, ao lado de um matagal, já quase no cruzamento com a Rua Val Verde, e quando foi olhar viu que era uma cabeça humana.





A imagem foi divulgada nas redes sociais e a partir da propagação da cena, a vítima foi reconhecida pela própria mãe. Trata-se de um menor de 16 anos, identificado apenas como Vítor.





A Polícia e a perícia foram acionadas. A parte do corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As investigações para descobrir quem foram os autores do crime já começaram.





O restante do corpo ainda não foi encontrado.





Com informações do portal Cnews