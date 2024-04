Polícia prende mais dois suspeitos de espalhar ameaças a comerciantes em Sobral

Ao todo, três pessoas foram presas suspeitas de integrarem um grupo criminoso.

As ações contínuas das Forças de Segurança do Ceará na cidade de Sobral, que pertence à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado, resultaram na prisão em flagrante de mais dois suspeitos de integrarem um grupo criminoso e compartilharem mensagens com teor de ameaças em redes sociais. Os homens foram capturados na tarde dessa sexta-feira (19).





Após informações repassadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), uma composição do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar de Ceará (PMCE), realizou diligência pelo bairro Cohab II e localizou um homem que estaria compartilhando mensagens com conteúdo de ameaça e vinculadas a uma grupo criminoso. O homem, de 24 anos, já possui antecedentes criminais por lesão corporal dolosa e porte ilegal de arma de fogo.





Ainda na tarde de sexta, uma equipe de policiais civis da Delegacia Regional de Sobral capturou um outro homem no bairro Sinhá Sabóia. O suspeito, de 20 anos, possui registro de ato infracional análogo ao crime de roubo a pessoa, quando ainda era adolescente. Com eles, os policiais apreenderam um aparelho celular, que será utilizado para subsidiar novas investigações na região.





Os dois suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de integrar organização criminosa. Em seguida, os dois foram colocados à disposição do Poder Judiciário.





Outra prisão em Sobral





No início da tarde dessa sexta-feira (19), um trabalho de inteligência realizado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), com o apoio tático da Polícia Militar do Ceará (PMCE), resultou na prisão em flagrante de um homem, de 22 anos, suspeito de integrar um grupo criminoso e compartilhar mensagens com teor de ameaças em ambiente virtual. O suspeito possui antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico.





A Polícia Civil ressalta a importância do registro do Boletim de Ocorrência (BO), para que as vítimas possam repassar mais informações sobre casos ocorridos na região. O BO pode ser feito presencialmente, em qualquer delegacia, ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), pelo site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br, que atende todo o Ceará, a qualquer hora do dia ou da noite.





Denúncia





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o (88) 3677-4711, número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.