Elon Musk critica a “oposição à liberdade de expressão (disfarçada de "discurso de ódio")”

O bilionário Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, publicou na plataforma social X/Twitter suas críticas sobre a liberdade de expressão, desta vez nos Estados Unidos. Musk repostou um comentário de Christopher F. Rufo, um ativista conservador conhecido, destacando o que ele considera ser uma oposição significativa à liberdade de expressão sob o pretexto de combate ao discurso de ódio.





Na publicação original de Rufo, há uma crítica direcionada à nova CEO da NPR (National Public Radio), a qual, segundo ele, se opõe a uma internet “livre e aberta”, vê a verdade como uma “distração”, descreve a Primeira Emenda como um “desafio” ao controle narrativo e admite ter censurado discursos “através de conversas com o governo”. Rufo finaliza seu comentário com “Isso é a NPR, exposta.”

Musk, ao compartilhar esses comentários, acrescentou: “A oposição à liberdade de expressão (sob o disfarce de ‘discurso de ódio’) na América por ativistas de extrema esquerda é muito maior do que a maioria das pessoas percebe.”





Esta declaração de Musk segue sua linha usual de advocacia por uma liberdade de expressão quase absoluta nas plataformas online, tema que tem sido central desde sua aquisição da plataforma X/Twitter. O empresário tem sido uma figura polarizadora nesse debate, defendendo a minimização da moderação de conteúdo em nome da liberdade de expressão, enquanto críticos argumentam que isso pode permitir a disseminação de discursos de ódio e desinformação.





A manifestação de Musk vem em um momento em que as discussões sobre liberdade de expressão e regulamentação na internet estão se intensificando nos Estados Unidos e principalmente no Brasil, onde ele vem travando embates contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.





(Hora Brasília)