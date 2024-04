Ovos: conheça os incríveis benefícios nutricionais desse alimento

Os ovos, antes considerados vilões por supostamente aumentarem o colesterol, estão sendo reavaliados por especialistas.

Os ovos, objeto de debates por serem considerados vilões por supostamente aumentarem os níveis de colesterol, estão sendo reavaliados devido às descobertas científicas recentes. Estudos estão desmascarando mitos e revelando os benefícios nutricionais extraordinários desse alimento versátil.





E O COLESTEROL? A Mayo Clinic, uma organização de pesquisa médico-hospitalar dos Estados Unidos, esclarece que os ovos não são os principais culpados pelo aumento do colesterol no corpo, pois a maior parte do colesterol é produzida pelo fígado, não sendo fornecida pela dieta.





“E, embora a dieta seja importante, pesquisas descobriram que os níveis de colesterol têm mais a ver com a gordura ingerida, principalmente as gorduras saturadas e trans”, apontou a organização.





ESPECIALISTA CONFIRMA: É o que confirma Andrea Ferrara, nutricionista clínica e funcional, pós-graduada em Nutrição Clínica em Gastroenterologia e em Fisiologia do Exercício (pela Universidade Federal de São Paulo - Unifesp), ouvida pela National Geographic.





OVOS: UM ALIMENTO COMPLETO: A nutricionista considera os ovos um "alimento completo". “Ele fornece uma mistura de proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais essenciais para a saúde e o bem-estar geral”, afirma Andrea.





Vantagens do consumo de ovos





1. Aumento do "colesterol bom": O consumo de ovos pode elevar tanto o colesterol LDL quanto o HDL, resultando em uma relação HDL/LDL favorável.





2. Proteção da saúde ocular: Os ovos contêm antioxidantes como luteína, zeaxantina e colina, que promovem a saúde ocular, hepática e cardiovascular, além de auxiliarem no desenvolvimento neural.





3. Regulação do metabolismo e ação anti-inflamatória: Os antioxidantes presentes na gema do ovo influenciam positivamente o metabolismo e possuem propriedades anti-inflamatórias, embora seja importante considerar fatores genéticos e de saúde individual.





4. Composição nutricional equilibrada: Tanto a clara quanto a gema do ovo contribuem para sua composição nutricional. A clara é rica em proteínas, enquanto a gema contém gorduras e ácidos graxos ômega 3. Consumir ambas as partes proporciona uma gama completa de nutrientes de alta qualidade para absorção.





👍 INÚMEROS OUTROS BENEFÍCIOS: Além desses benefícios, os ovos são uma opção proteica acessível e versátil, podendo ser utilizados em uma variedade de receitas culinárias, como tortas, bolos e omeletes.





CUIDADOS E RESTRIÇÕES: Embora os ovos ofereçam inúmeros benefícios, algumas pessoas devem ter cuidado ao consumi-los. A especialista alerta que o consumo de ovos deve ser evitado em casos de alergias alimentares e intolerância a galactosemia – “condição rara que afeta o metabolismo da galactose (um tipo de açúcar presente principalmente no leite e em algumas frutas como figo, caqui, uvas, tomate, laranja lima e mamão)”, explica ela.





⚠️ REDUZA O CONSUMO DE OVOS NESTES CASOS: “No caso de doenças cardiovasculares e colesterol elevado, deve ser controlado e reduzido consumo de ovos, sempre se adequando ao restante da composição da dieta”, finaliza a médica.





Com informações da National Geographic