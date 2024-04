BANDIDOS SE DÃO MAL APÓS TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA MILITAR EM SOBRAL

Na madrugada desta sexta-feira, dia 19, durante uma perseguição policial, criminosos efetuaram vários tiros contra uma composição da Força Tática da PM, obrigando a composição a revidar e os policiais conseguiram com êxito, ou seja, três criminosos morreram e dois foram baleados e socorridos para o hospital Santa Casa.

Os bandidos haviam tentado matar um desafeto no bairro Dom Expedito e durante a fuga pegaram um motociclista (Uber) como "escudo" humano.





Um dos mortos já foi identificado e reconhecido pela irmã como Vicente Farias, morador do bairro Parque Silvana 2. Os outros ainda sem identificação. Foram apreendidos com os indivíduos 6 armas: 3 revólveres, 2 pistola com alongador e 1 espingarda calibre 12.





A vítima do sequestro trata-se de Ronaldo Silva Rodrigues.





A ocorrência foi apresentada na delegacia de polícia civil para a lavratura dos procedimentos legais.





Mais detalhes a qualquer momento!