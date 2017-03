Coreia do Sul e União Europeia suspendem a importação de carne brasileira

A Coreia do Sul tem em torno de 80% da sua carne de frango importada do Brasil, metade do produto é fornecida pela BRF.

A Coreia do Sul barrou a importação de frango da empresa BRF, envolvida no escândalo da Operação Carne Fraca. A decisão deverá ser temporária e faz parte de um conjunto de medidas que visa aumentar a fiscalização do produto que entra no país.





A decisão foi do Ministério de Agricultura Sul-Coreano em comunicado nesta segunda-feira, 20. A Coreia do Sul tem em torno de 80% da sua carne de frango importada do Brasil, metade desse número é fornecida pela BRF.





O ministério informou a Agência Reuters, na manhã desta segunda, 20, que os fornecedores precisarão enviar certificado de saúde emitido pelo governo brasileiro.





No início de março, o país também barrou as importações de frango do Estados Unidos após um caso de gripe aviária ter sido detectado no Tennessee. A nova proibição faria o país importar mais carne brasileira.





A União Europeia também irá suspender a compra de produtos das empresas envolvidas no escândalo da carne no Brasil. O porta-voz da Comissão Europeia, Enrico Brivio, afirmou que pediu esclarecimentos às autoridades brasileiras e que o escândalo não irá afetar as negociações entre o Mercosul e a União Europeia.