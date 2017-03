Ex-candidato do PSOL é preso por estuprar cães e portar drogas

Cleber Alcasar, que foi candidato a vereador na última eleição , foi preso na noite deste último domingo (05), por manter aproximadamente 15 cães em cativeiro e praticar sexo com eles.

Cleber era monitorado por grupos de proteção aos animais há 6 meses. No início, a vizinhança pensava que o ex-candidato prestava um bom serviço à comunidade, recolhendo cães das ruas para que fossem tratados em sua própria residência. Porém, com o passar do tempo, os barulhos que se ouviam vindos da residência levantaram suspeitas de que os animais eram constantemente maltratados.





A polícia já havia sido acionada anteriormente, mas não foram encontradas provas. No entanto, neste domingo, a situação mudou: ativistas ouviram os gritos dos animais, quebram o vidro da casa e, Cleber foi flagrado de cueca com uma cachorra no colo e outra já estuprada sobre a cama. Após a chegada da polícia, todos os animais foram retirados do local e colocados aos cuidados dos protetores dos animais.





Além desse crime, no local, a polícia também encontrou drogas e verificou que também existe um processo judicial para que Cleber deixasse o imóvel.





Veja a íntegra do boletim de ocorrência.





"Comparecemos a Rua Rio Grande do Sul, 10, onde várias pessoas haviam ligado no 190 relatando que o autor Cleber Alcasar estava praticando sexo com animais caninos e exibindo seus órgãos genitais pela janela, que fica visível pela via pública. No local haviam cerca de 30 pessoas revoltadas com a situação. Que invadiram a residência e dominaram o autor até a chegada desta guarnição.





Adentramos a residência e efetuamos a prisão do autor. E durante a busca na residência, localizamos em um estante, um invólucro plástico de cor preta e ao verificarmos em seu interior, localizamos 26 pedras de substancia semelhante ao crack e R$ 11 reais em dinheiro. Diante dos fatos, Cleber foi conduzido a presença da autoridade policial para providencias.





No local foram qualificadas cinco testemunhas que presenciaram o fato, inclusive a localização da droga. De acordo com a testemunha Simone Soares Silva, o imóvel que o autor estava é de propriedade de seu namorado, e que Cleber pegou a chave na locadora de imóvel e invadiu o imóvel para residir nele e que existe um processo judicial para retirá-lo do imóvel.





Ainda de acordo com as testemunhas qualificadas, Cleber faz sexo com os animais caninos constantemente e que todos escutam os gritos dos animais. Na residência havia cerca de 15 cães, que ficaram sob a responsabilidade das testemunhas, até o próximo dia útil, para que o órgão competente fosse acionado.





As testemunhas qualificadas também fizeram contato com a veterinária Antônia Elizabeth de Morais Magalhães que compareceu ao local e constatou maus tratos sofridos pelos animais, fazendo de próprio punho, um relatório que segue em anexo a ocorrência – Cleber ter sido agredido por moradores que invadiram sua residência, porém não soube apontar de qual pessoa partiu a agressão, se negando a se deslocar a UPA para atendimento. Não apresentando nenhuma lesão aparente".

violência Veja mais sobre: noticias

Via facanacaveira