GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO É REGISTRADO NO BAIRRO ALTO DO CRISTO, EM SOBRAL

O acidente foi registrado na noite de ontem (21), por volta das 21;30h, na Rua Antônio Felix Ibiapina.





Um motociclista perdeu o controle de sua motocicleta e atropelou uma jovem que transitava no sentido contrário. A jovem sofreu várias escoriações pelo corpo. O condutor da moto também sofreu várias lesões, inclusive fraturas. Uma equipe do SAMU foi acionada para o local e socorreu as vítimas para o hospital Santa Casa.





O motociclista foi identificado como Antônio Ferreira Alves, residente no residencial "Nova Caiçara". A jovem foi identificada como Maria Jamile Silva Costa, residente na Rua Ferroviária, no bairro Alto Novo.





Uma equipe da Guarda Municipal também esteve no local, prestando apoio na ocorrência, estiveram presentes os Guardas: Pedro e Gonçalves.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves