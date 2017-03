HOMEM SURTA E ESFAQUEIA 4 CRIANÇAS E UMA MULHER EM URUBURETAMA/CE

TERROR EM URUBURETAMA! Um verdadeiro filme de horror se passou em Uruburetama (CE) na madrugada deste domingo (19), a cidade com pouco mais de 20.000 habitantes, distante 147 km de Acaraú (CE), ficou chocada com num crime onde um homem esfaqueou 4 crianças junto com a mãe na periferia do município









Renato Barbosa Marques, 18 anos, preso acusado pelo crime





Eram aproximadamente 04h00, da madrugada deste domingo (19), onde um rapaz identificado como Renato Barbosa Marques, de 18 anos, de idade,natural de Tururu (CE), estaria totalmente alterado, onde invadiu uma residência no bairro Angelim, em Uruburetama (CE), e atacou usando uma faca cerca de 4 crianças junto com a mãe das mesmas





Populares que ouviram os gritos de desespero das vitimas, acionaram a PM, que rapidamente enviou uma equipe ao local









CENAS DE TERROR





Os policiais militares, conforme informações obtidas pelo Portal Vale do Acaraú, teriam se impressionado com tamanha violência. Na porta da residência encontraram a mãe das crianças, identificada com as iniciais C.S.L., com um menininho nos braços de apenas 1 ano, ambos ensaguentados feridos com golpes de faca





A mesma alertou que dentro da residência havia mais duas crianças, e que elas estavam sendo agredidas pelo acusado





Sem hesitar os policiais entraram na residência, onde presenciaram outra cena forte, uma criança de 7 anos caída na sala, com sérias lesões a faca no tórax, a vitima apresentava até exposição de alguns órgãos, e no outro cômodo da casa uma menina quase sem sinais vitais, com graves ferimentos a faca pelo corpo de apenas 4 anos.









PRISÃO DO MONSTRO





Mantendo o pulso firme, a composição policial se dividiu, em que uma parte prestou socorro imediato aquelas crianças, e outra saiu a procura do acusado que ao ver a entrada da PM, fugiu pelo telhada da residência





Após uma longa perseguição, o acusado foi detido ainda com a arma usada no crime, uma faca de cozinha, o acusado foi preso e encaminhado a delegacia de policia civil para realização dos devidos procedimentos legais.









Momento da prisão do suspeito





No local, uma ambulância do hospital local foi acionada para prestar atendimento as vitimas, mas devido a situação em que estavam foram conduzidas urgentemente ao hospital São Camilo em Itapipoca (CE), onde até a publicação desta matéria o estado delas se dividiam entre grave e estável.