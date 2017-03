LEITOR COLOCA A "BOCA NO TROMBONE" E DENUNCIA O PSF DO DISTRITO DE APRAZÍVEL

Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"Fui hoje no PSF de Aprazível, pois há 3 dias estava doente do estômago com diarreia e dores, esperei 4 horas pelo atendimento e quando finalmente fui chamada, o médico pesquisou na internet o que eu tinha, disse que não era nada que precisasse de medicamento, não receitou absolutamente nada, apenas pesquisando no celular... Me mandou para casa doente e com dores. Que saúde é essa?"