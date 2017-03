MORADORES DO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA PERGUNTAM: "CADÊ A ÁGUA DO SAAE?"

Leitor denuncia a falta de água no bairro Alto da Brasília. Confira a denúncia na íntega:

"Boa tarde... Veio por meio deste denunciar o Saae de sobral, moro na rua Padre Antônio Tomás, Alto da Brasília e há mais de um mês não sobe água para nossas caixas de água (minha e de meus vizinhos), estamos coletando água da torneira que vem da rua e isso duas vezes por dia, pela manhã bem cedo e tarde da noite, fora que vem toda barrente, totalmente imprópria para o consumo humano, é usada somente para funções domésticas básicas como banhos e lavagens de roupas ou louças e ainda é uma coceira danada, para consumo estamos tendo que comprar água o que sai mais caro. Tentei entrar em contato por diversas vezes com o Saae através do número fornecido no chat virtual deles, mas nenhum número atende, nem mesmo o 0800... Pedimos respeito e água para nós, pois estamos pagando por um serviço não fornecido, a conta vem todo mês, mas a água não."