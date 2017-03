Funcionários e pacientes do posto de saúde do bairro Pedrinhas estão correndo um risco iminente, ou seja, o teto da referida unidade de saúde pode desabar a qualquer momento, pois são várias as infiltrações no prédio. Observe no vídeo a seguir várias goteiras, pondo em risco a vida dos funcionários e dos pacientes.

Saúde,Sobral Veja mais sobre: noticias

Fonte: Sobral 24 horas